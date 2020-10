A Cipolletti le falta para llegar al pico de contagios por Covid-19

Con un promedio que oscila entre los 60 y 70 casos positivos diarios, Cipolletti sigue subiendo la cuesta de una curva de contagios por Covid-19 . La referente de Epidemiología del hospital Pedro Moguillansky, María Luz Riera, aseguró que en la ciudad "todavía no estamos cerca del pico, ni de amesetarnos".

Aún cuando la evolución de la pandemia llegue a su punto máximo y el número de casos positivos se mantenga más o menos estable, en diálogo con LMCipolletti Riera previó que "será una meseta alta porque hay mucha gente que no se contagió".

En efecto, por la cantidad de positivos acumulados que tiene Cipolletti -más de 3 mil desde que inició la pandemia- se cree que falta mucho todavía para que el 60 por ciento de la población haya contraído el virus. Hay distintos modelos matemáticos predictivos, algunos de los cuales sostienen que por cada positivo hay que calcular 7, 10 o 14 contagios posibles, los cuales no se informan, se niegan o simplemente no se detectan porque son asintomáticos.

En función de estos cálculos, desde Epidemiología del hospital se estima que alrededor de 30 mil cipoleños ya se habrían contagiado de Covid-19. Serían contagios acumulados a partir del primer caso registrado en la ciudad con el inicio de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, Riera advirtió que "sobre una base de 100 mil habitantes, todavía falta mucho".

evolución covid.jpg

No obstante las estimaciones que realizan los especialistas, la referente de Epidemiología destacó que lo importante es que "la evolución de la pandemia de Covid-19 no sea rápida para no saturar el sistema de salud que siempre está al borde -del colapso- con la capacidad de camas y los recursos humanos que tiene para asistir a la gente",

También puso el acento en la necesidad de seguir tomando todos los recaudos al salir de la casa y transformar esos cuidados en hábitos para vivir en pandemia. Lavarse las manos, usar barbijo o tapa boca, mantener la distancia de 2 metros, no compartir vasos, bebidas e infusiones y evitar las reuniones sociales.

De acuerdo al último informe epidemiológico que elaboró el hospital, este viernes a las 14:40, hay en Cipolletti 2.084 recuperados de Covid-19, 92 personas fallecieron y 1.029 son casos positivos activos confirmados mediante hisopados. Otros 377 son positivos por nexo con otros contactos estrechos diagnosticados por laboratorio; y hay 674 cipoleños en aislamiento preventivo.