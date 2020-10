En el video se ve claramente cómo el sospechoso ingresa en puntas de pie al garaje de la casa y se dirige directamente hacia el freezer. Sabe también donde encontrar la llave de luz, la enciende y luego extrae un chivo y un costillar envueltos en dos bolsas. Posteriormente, se retira del lugar. El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la madrugada de este viernes, en una vivienda de las calles Belgrano y Teniente Ibáñez.

"No es la primera vez que me pasa. Ya puse alambre tipo serpentina, puse cámara de seguridad, e igual se mete a sacarme comida. Yo creo que es el mismo porque siempre va al freezer y sabe dónde está la luz. Ahora, te soy sincero, me ofrecieron una alarma independiente para el garaje", contó.

También es probable que ponga alambre en la medianera que comparte con un vecino, ya que está demostrado que el ladrón tuvo que saltar el patio de dos casas para llegar a la suya, por calle Teniendo Ibáñez. "Me queda el mal trago, pero es comida nada más", cerró.

En ese momento, la familia dormía. El dueño escuchó a su perro ladrar, pero no pensó que le hubiesen entrado a robar comida. Solo se fijó si su camioneta estaba en su lugar y volvió a descansar.