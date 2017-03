A 5 años del asesinato de Benjamín Moyano en Oro, no hay imputados

A cinco años de la muerte del vecino de Fernández Oro Benjamín Moyano no hay detenidos. Hubo tres imputados en principio pero quedaron en libertad en noviembre del 2012 por falta de mérito. En las últimas horas, se conoció que habría un testigo fundamental en la causa y que solo falta librar la orden de detención. Esta persona no estaría en el país.

Muy tranquila y firme en sus declaraciones, Clara Colipe, esposa de Moyano, le confió al sitio Noticias de Oro que "sigo en pie, a pesar de todas las contra que hemos tenido. Mis hijos deprimidos totalmente por la ausencia de su padre. A mi no me van a voltear, no le tengo miedo a los políticos, a la policía ni a nadie. A mi marido me lo apuñalaron y me lo mataron. Entonces, quiero que paguen por el daño que provocaron"

Las armas en cuestión que utilizó el o los autores fueron un cuchillo y una pistola. Clara se encargó de recordar que cuando Benjamín se debatía entre la vida y la muerte le susurró que "había luchado con un sujeto, que lo agarró del cuello y lo tiró al piso, después mi marido alcanzó a sacarle la pistola pero no advirtió que el delincuente tenía un cuchillo con el que lo apuñaló en el abdomen". Aseguró que "hay huellas en el revólver que pertenecen a una persona y ya sabemos quien es esa persona y todo""

En cuanto al respaldo de la justicia y el gobierno para esclarecer el crimen contó que "se han quedado, no les importa. Estoy cansada de ir a la fiscalía y que no me den bolilla. No tienen ganas de trabajar o no quieren que se esclarezca esto. Desde Diciembre del año pasado que estoy pidiendo un policía al gobierno provincial para cotejar con las pruebas de ADN y saber en verdad, quién podría ser el verdadero autor del crimen. De eso no hay nada. Si hubieran hecho las cosas como corresponde, hoy el asesino de mi esposo estaría tras las rejas pagando esta muerte" apuntó Clara.

En tal sentido, sigue en pie la recompensa de $200.000, para todas aquellas personas que puedan aportar datos, información, testimonios u otro elemento o prueba, que contribuyan a esclarecer la muerte de Benjamín Moyano.