Zerdán: piden al fiscal que retire acusación contra Aguirre Taboada

Integrantes de la Asociación Pensamiento Penal no ocultaron su pesar por la muerte del cipoleño Juan Carlos Aguirre y reclamaron al fiscal Marcelo Gómez que retire la casación presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ). “Espero que el Ministerio Público de Río Negro, representado en el proceso por el fiscal Marcelo Gómez, no espere tanto para dejar de perseguir a Juan Manuel por algo que no ha hecho”, precisó el secretario de la organización que reúne a juristas y abogados particulares de toda la Argentina, Fernando Gauna Alsina.