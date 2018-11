Wisky fijó la agenda política de Cambiemos

En Cambiemos hay varios nombres sobre la mesa y así se dispersan las adhesiones en las encuestas de intención de voto que manejan los partidos. Además, el diputado consideró que la crisis económica también es un factor por el que todos los posibles candidatos aparecen lejos de la pelea. Sin embargo, advirtió que el espacio comenzó a repuntar “ahora que salimos de toda esta situación y estamos mejorando. Tenemos un gran desafío el año que viene, no sabemos bien cuándo va a ser la fecha, pero creemos que podemos hacer muy buena elección y tenemos grandes chances si a principios de año se empieza a acomodar la economía”.

Wisky aseguró que Cambiemos debe apuntar a las recorridas por la provincia para repuntar. “Nosotros hoy no estamos todavía bien posicionados, pero con el trabajo van a empezar a despegar mucho las encuestas y vamos a poder crecer todos. Ahora estoy intentando posicionarme, si me dan las piernas podré seguir tirando y si no, esto va a ser igual”.

En equipo

También manifestó la importancia de definir el candidato para que inicie la campaña. “El compromiso que nosotros tenemos desde el PRO es llevar los mejores candidatos nuestros. La idea es dialogar con la sociedad para que las listas nuestras no sean lugares donde aparezca gente que por ahí la sociedad no quiere. Ese es un compromiso que tenemos con la sociedad. Vamos a tener un gran margen de competitividad, la gente nos va a ver en forma integral y no en forma individual”, manifestó el diputado en Viedma.

Otros nombres en carrera

Sergio Wisky fue el primero en lanzarse como candidato pero no el único. El radicalismo impulsa la postulación de la diputada Lorena Matzen, y el intendente de Viedma, José Luis Foulkes, se anotó para entrar en la consideración de la alianza. El que mejor mide en las encuestas, sin embargo, es el intendente cipoleño, Aníbal Tortoriello. El jefe comunal frenó sus reuniones fuera de la ciudad, pero no se bajó de la pelea