"Es un paro que no sirve para nada, porque este gobierno ha demostrado que la realidad no sólo la conoce sino que la mide y le da un número. Cuando asumimos decían que teníamos la pobreza menor que Alemania y la inflación menor que la que había. Nosotros decimos todos los números nos hacemos cargos y proponemos una salida. La agenda del gobierno no va a cambiar por un paro que es un gesto anacrónico, de otra época, para otros gobiernos que no reconocían la realidad", expresó en diálogo con LU19.

Wisky dijo que la realidad duele. "Entiendo las miradas diferentes, pero si no está acompañada por la mirada alternativa real de que pague papá, porque lo terminamos pagando todos. Cuesta la realidad y a todos nos duele, con un mundo globalizado, qué propuesta tienen, porque no la he escuchado", entendió.

Sobre el gobierno anterior criticó que los esquemas económicos dejaron 30 por ciento de pobreza, un país paralizado, sin obra pública ni infraestructura para poder crecer. "Dejaron un país devastado y endeudado con la peor deuda que hay, que es la interna", cuestionó.