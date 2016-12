Weretilneck y el MPP cerraron el año con un almuerzo

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y los integrantes de la mesa ejecutiva del Movimiento Patagónico Popular (MPP) se llevo adelante un almuerzo en instalaciones del Salón de Bomberos Voluntarios de Cipolletti para más de 300 militantes de dicha fuerza política de distintas localidades de la provincia de Río Negro.

Por razones particulares no estuvo presente el titular del MPP, Elbi Cides, de igual manera envió una carta en la cuál agradeció el acompañamiento durante el año de trabajo compartido.

Uno de los momentos más emotivo entre los presentes fue cuando en unos de sus párrafos se leyó el agradecimiento por la voluntad política y personal del gobernador en plasmar en el nuevo puente recientemente inaugurado en la Isla Jordán, el nombre del creador de todo este Movimiento Julio Rodolfo Salto.

Se indicó en este encuentro que el próximo día sábado 17 de diciembre a las 11 de la mañana se rendirá un homenaje a Rudy Salto en el cementerio local.

A su turno el gobernador Weretilneck tras un repaso de las gestiones de este año se refirió al encuentro expresando que “aquí estamos una vez más en esta tradición que es para despedir el año y fundamentalmente para valorar lo que se ha hecho, lo central agrego refiriéndose a la militancia, es no perder el vinculo con la gente la relación con el pueblo y no perder eso que forma parte de nuestras raíces que es seguir teniendo la misma humildad, siendo las mismas personas que fuimos cuando no éramos gobierno, hoy estamos con este proyecto de integración provincial, con la humildad que siempre nos caracterizo pero fundamentalmente escuchando a los rionegrinos”.

Agrego además que “quiero agradecer el acompañamiento durante todo el año de la dirigencia y los militantes del Movimiento Patagónico Popular ya que son piedra fundamental de Juntos Somos Río Negro, por eso quiero desearles a todos ustedes, un mejor año nuevo, que tenga más salud y trabajo para todos ya que es la base de la dignidad humana y que vivan y concreten las utopías que se plantearon”.