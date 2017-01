Weretilneck explicó las medidas adoptadas para reducir el déficit

El gobernador Alberto Weretilneck difundió un mensaje a través de redes sociales explicando las acciones que llevarán a delante para reducir el déficit fiscal, y pidiendo el acompañamiento de los gremios en esta decisión. El proyecto plantea la reducción del 20 por ciento del gasto público para el presupuesto del 2017.

“Tenemos que gastar menos. A todos nos cuesta. Si decimos que no ahora, tendremos resultados en el futuro”, comenzó el discurso Weretilneck.

“Vamos a tomar ciertas decisiones para reducir el déficit para que la provincia no tenga que endeudarse tanto y no entrar en cesación de pagos. Estoy convencido que si logramos reducir el déficit habremos dado un paso fundamental”, expresó el gobernador rionegrino.

A los empleados públicos les dijo que la primera obligación del Estado no es pagar los sueldos sino responder las inquietudes y las demandas de la sociedad rionegrina.

“En pocos días más daremos inicio a las paritarias y vamos a discutir con todos los representantes gremiales las pautas salariales, y tiene que hacer también el mismo esfuerzo. Allí la pauta estará al orden del 17 por ciento, lo que se estima habrá de inflación. A veces es preferible resignar algunos porcentajes en la negociación, que no saber cuándo se van a cobrar los salarios. A veces es preferible dejar para más adelante una reivindicación salarial y no que le paguen el salario en cuotas, o que no se sepa cuándo se lo van a pagar. Por eso quiero pedirle a la dirigencia gremial que compartan con nosotros estas decisiones que estamos llevando adelante, que son decisiones que no queremos tomar pero las debemos tomar”, relató.

Agregó que la reducción es el menor esfuerzo posible, y que no están despidiendo trabajadores ni bajando salarios, sólo que la discusión salarial tenga sentido común.

“Las medidas que vamos a llevar a cabo son para evitar una crisis de proporciones en las finanzas públicas de la provincia. Yo aspiro a que todos ustedes nos entiendan”, finalizó.