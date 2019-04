Weretilneck destacó la tónica provincial y mencionó al MPN

Por eso, hasta repitió, al menos en tres oportunidades, que JSRN no asumirá un posicionamiento con ningún partido nacional en las elecciones que se vienen en la segunda mitad del año. No se aliará con nadie y no lo hará -explicó- porque eso sería introducir una división en el seno de sus votantes.

Por otro lado, Weretilneck lanzó varias definiciones contundentes. Una, que no asumirá cargo alguno en el próximo gobierno de Arabela Carreras y que será ella, la electa mandataria, quien tomará todas las decisiones. Él la apoyará desde el partido, trabajando con la militancia. Y opinará, de ser necesario, en los temas que surjan pero siempre desde el diálogo. Desde ya, anticipó que no prevé diferencias, de ningún tipo, con su sucesora.

Además afirmó que lo que triunfó en los comicios fue un proyecto y una idea de gestión rionegrina: “Hoy hemos defendido a la provincia”, manifestó. Y rechazó de plano la posibilidad de volver a presentarse como candidato a jefe comunal de la ciudad que lo vió surgir políticamente.

73,8 El porcentaje del padrón que participó de la elección.

Con el escrutinio a punto de concluir, anoche se contabilizaban 368.187 votos, sobre los 545.726 posibles en toda la provincia.

De esa cifra, el 95% fueron votos válidos, 1,96% resultaron nulos, 1,16% en blanco y apenas un 0,06 recurridos.

LEÉ MÁS

Martín Soria: "Este es el segundo día más triste de mi vida"

Cambiemos reconoció la derrota en Río Negro y felicitó a la candidata de Juntos