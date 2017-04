Weretilneck defendió la oferta del 23% de suba a la Unter

“Propusimos un aumento del 23% en tres tramos, para marzo, julio y septiembre; si Unter acepta, estaremos dando por finalizada la discusión salarial por lo menos hasta septiembre”, detalló ayer el mandatario.

Weretilneck explicó: “Empezamos con una propuesta de aumento del 14,5% y llegamos finalmente a un 23%, que es un porcentaje alto que no pensábamos pagar. No obstante, de eso se tratan las negociaciones, donde todas las partes ceden algo. No hay alguien que imponga algo por sobre el otro”.

Asimismo, el gobernador ratificó que los días de paro de marzo serán descontados y los de abril, recuperados. “Se descuentan las jornadas no trabajadas en marzo a razón de un día por mes a partir de mayo. En la propuesta anterior, el Gobierno había propuesto realizar los descuentos de los cinco días en un solo tramo. Como flexibilización, propusimos descontar un día por mes para no dañar tanto el salario de los trabajadores”, indicó en una conferencia de prensa en Bariloche.

Weretilneck ratificó que los días de abril se recuperarán con la eliminación de las jornadas pedagógicas de capacitación, que significaban que los chicos no fueran a clase.

Unter resolverá mañana si acepta la propuesta.