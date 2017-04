En dialogo con la radio estatal, LU19, Weretilneck indicó que los directivos de las escuelas demoraron la entrega de la información de la medida de fuerza. “Este mes no se pudo instrumentar porque llegó la información tarde, porque los directores no informaron. Hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer medidas de fuerza. Los sueldos se los pagan todos los rionegrinos, no se los paga Weretilneck. Nuestro deber es con los chicos, y hay que dar una educación de calidad”, expresó el gobernador.

Según indicó, van a descontar 6 días de octubre del 2016, y el resto de los meses de marzo, contabilizando más de 15 días en total.

Sobre la paritaria docente, Weretilneck comentó que los ingresos de la provincia están anclados en virtud a la inflación, que es la que incrementa los recursos. “Se estima que los recursos crecerán un 20 por ciento anual, y los gastos no pueden superar esto. El gremio docente tiene que ser coherente, los años anteriores los salarios se incrementaron por encima de la inflación”, afirmó.

Respecto a la reforma educativa, aseguró que no van a dejar de instrumentar la nueva Escuela Rionegrina porque el sistema de enseñanza de la escuela secundaria ya no les sirve a los chicos.