Weretilneck arrancó la campaña hacia las legislativas

El encuentro en Villa Regina permitió conformar la mesa de conducción de la nueva fuerza política, aunque estuvo marcado por el debate de la estrategia. Pedro Pesatti, vicegobernador y vice del partido, aparece como posible candidato principal a diputado. Sin embargo, JSRN se tomará algunos días más para definir la situación.

Mientras tanto, la dupla Weretilneck-Pesatti intentó marcar la cancha, con indirectas al intendente Martín Soria y el peronismo. “Nosotros no agraviamos, ni discriminamos, no somos agresivos y tratamos a todos por igual. No generamos violencia. En cambio, somos un grupo de dirigentes que tienen como único objetivo hacer que se cumplan los sueños que tienen los rionegrinos”, dijo Weretilneck ante un auditorio colmado, en Villa Regina.

“A los queridos 750.000 rionegrinos, por lo que hemos hecho, por lo que se ve en las calles y en los barrios, por el futuro y el orgullo rionegrino, la única opción de un voto que valga, que signifique algo, y no desperdiciado, es votar a los candidatos a diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro”, concluyó Weretilneck.

“Hay que pensar el voto como una herramienta útil. Y no votar pensando en Buenos Aires, sino en cada barrio y en cada pueblo de nuestra provincia”, acotó Pesatti.

3 bancas se renovarán por Río Negro en el Congreso de la Nación.

La asamblea

Flanqueado por los miembros del Gabinete y el bloque oficialista de la Legislatura, más los intendentes que adhieren a la fuerza, Weretilneck encabezó la asamblea formal para constituir la mesa de conducción provincial de Juntos.

La asamblea, a la que acudieron 69 de sus 72 miembros, trató y aprobó la política de alianzas del partido, y que comenzó a analizar la plataforma partidaria. La Mesa de la Asamblea quedó presidida por el legislador Facundo López, con las vicepresidencias de Roxana Fernández y Raúl Hermosilla, y el cipoleño Claudio Di Tella, como secretario.