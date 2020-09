"Soy esposa de un policía retirado y mamá de dos policías en actividad. El gobierno hace oídos sordos a nuestros reclamos, y por eso venimos a apoyar su lucha. Pedimos un aumento salarial, no que decreten lo que ellos crean. El incremento es insuficiente, queremos un sueldo básico de 70 mil pesos. El sueldo de 40 mil de bolsillo no alcanza, y los ítems de vivienda y presentismo no cambian nada lo que cobran”, explicó Mariela Lorenzo en diálogo con LM Cipolletti.

Acampe policías Anahí Cárdena

Dijo que además de sus horas de servicios deben hacer adicionales para poder sobrevivir, y terminan recargados. “Cobran muchas cifras en negro, y perjudica a los que se están yendo, al retirarse cae un 40 por ciento su salario”, añadió.

Contó que la protesta se va a mantener frente a la Regional Quinta hasta que sean convocados a dialogar. Este mediodía marcharán por el centro de la ciudad.

“Es la única manera de reclamar que tenemos, para que se nos escuche. Presentaremos un nuevo petitorio y lo que queremos es que nos llamen para poder negociar, no que se dicten decretos como pasó”, indicó la mujer.

Acampe policías Anahí Cárdena

Cómo quedan los sueldos con el aumento

El incremento salarial dispuesto por el Gobierno de Río Negro para el personal policial e integrantes del Servicio Penitenciario Provincial se hará efectivo en un solo tramo a partir de los salarios de septiembre que se cobran en octubre. Desde provincia indicaron que, independientemente al incremento salarial, el Gobierno y la cúpula policial continuarán trabajando en la actualización de los componentes del salario de la fuerza de seguridad, como la Ley de Punto Policial, el sistema y horario de guardias, y el Servicio Extraordinario Policial.

Además, que la actualización salarial es similar para la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

Indicaron que en el caso de un agente con el aumento tendrá un sueldo de bolsillo de $40.576, con el presentismo aumentará a $42.582 y sumando la bonificación por vivienda alcanzarán los $46.186. En el caso de un Cabo Primero cobrará de bolsillo $46.546, y percibirá con presentismo y vivienda un total de $52.287. un Suboficial Mayor cobrará de bolsillo $73.553 y sumados el ítem de presentismo y vivienda alcanzaría la cifra de $85.212.