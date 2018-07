A raíz de su descargo en las redes sociales, más víctimas contaron experiencias similares en Neuquén y Cipolletti.

En su relato, Sabrina, la víctima del ataque, contó que circulaba por la ruta provincial 70 el domingo alrededor de las 19.30, a la altura del Arroyón, cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su auto.

"Me rompieron el vidrio del auto con una piedra. Lo último que pensé fue en parar. Estaba de noche, en una parte oscura y no pude ver nada. Ya hice la denuncia pero obviamente más que eso no se puede hacer. Quisiera alertar a la gente que viaja seguido al lago en cualquier horario para que tengan mucho cuidado", sentenció.

Intento de robo en Cinco Saltos

Además, explicó que, según la Policía, "hacen esto para que uno pare y se aprovechar para robar".

En su cuenta de Facebook, los usuarios no sólo respondieron indignados por la situación, sino que también contaron casos similares en diferentes localidades de Neuquén y Río Negro. Otros aseguraron haber visto a un grupo de adolescentes arrojando piedras a los vehículos cerca del lago.

