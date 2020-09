Visionarios: el bachillerato libre y virtual de Cipolletti que es un éxito

“Este el único bachillerato libre de Río Negro y no sólo trabajamos con chicos de Cipolletti; también tenemos petroleros de Catriel, Bomberos de Allen, gente de Cural Co y de muchas otras partes de la provincia. incluso hay abuelas que estudian junto a sus nietos, y parejas. Hasta personas de 60 años. Desde un primer momento se planteó de forma virtual para que no existan impedimentos. Para inscribirse hay que ser mayor de 18 años y no haber cursado ninguna materia de quinto año ni venir a la Escuela Secundario Rionegrina, A través de la virtualidad se ofrecen los materiales de estudio, clases de consulta y se toman los exámenes todos los meses”, explicó a LM Cipolletti la directora Estela Roche.

En agosto pasado el colegio celebró a su primer egresado 2020 y el segundo en la historia de la institución conformada en 2019, un joven que rindió su ultima materia y pudo obtener su titulo secundario de Bachiller. Se estipula que para diciembre ya sean 10 los nuevos egresados del colegio.

“Hay mesas de exámenes todos los meses. A principio de mes publicamos las fechas y se reciben las inscripciones, junto con la programación de las clases de consulta. Se pueden rendir hasta 4 materias por mes. Contamos con dos niveles, el A que contempla el primer y segundo año, y el B, que sería tercero, cuarto y quinto. Estos niveles son correlativos, es decir, para poder rendir materias del nivel B hay que tener aprobado el nivel A”, explicó Roche.

Agregó también que tienen áreas integradoras, por ejemplo, la de Ciencias Sociales que involucra la integración de las materias Educación Física, Historia y Geografía, y a la hora de rendir se rinde el área y no cada materia por separado.

“Actualmente sólo contamos con el área integradora de Sociales, pero la tendencia es ir integrando otras áreas”, explicó.

clase virtual computadora

Si bien este sistema no es nuevo porque existe en la región, la novedad es que ahora es público y gratuito, y está acompañado con todas las posibilidades que ofrece la virtualidad.

“La mayoría de nuestros estudiantes son adultos que trabajan y no tienen tiempo para cursar de manera presencial. Al ser libre y virtual cada estudiante administra sus tiempos como puede. Algunos irán más rápidos, y otros más lento, pero la decisión es individual. Además, los docentes se amoldan a los recursos de cada estudiante, a veces el examen puede ser por Zoom, por Google Meet o videollamadas. Todo se acuerdo mediante el consenso. Acá el incentivo es por propia voluntad, nadie los obliga, y se trata de una decisión y un proyecto de vida”, relató la directora.

Actualmente el plantel de trabajadores es de alrededor de 15 entre docentes, directivos y personal administrativo, y por el aislamiento se encuentran trabajando desde sus casas.

“Este proyecto nació para darle una oportunidad de mejorar la calidad educativa de la franja de adultos que suelen trabajar y no tienen tiempo de cursar. Se creó la idea en 1986 pero recién en 2019 se implementó gracias a la supervisora Marta Seguel”, indicó Roche.

La información y el contacto con el colegio se mantiene a través de una página de internet. Allí se publican las mesas de examen, los requisitos y las formas de contacto. También se pueden comunicar a los correos blacens12@gmail.com o cens012.rn@gmail.com