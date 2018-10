“Quiero salir en defensa del Concejo Deliberante y de la presidenta, que tiene mi apoyo total. Yo sé cómo se maneja el Deliberante: el proyecto ingresó el 8 y no hubo sesión aún. Se trata de manejos administrativos que hay que respetar, y al parecer Linhardo aún no sabe cómo es el sistema. Lo que ella dijo no es real. Hay tiempos legislativos que se deben cumplir. Cada poder tiene su ordenamiento y forma de funcionar, no sé qué le pasó. Si no sabe cómo se trabaja, yo se lo recuerdo”, criticó Villagra en diálogo con LM Cipolletti.

Pese a los entredichos, Villagra aseguró que no hay mayores conflictos y que si existen puntos de vista diferentes.

“Cada uno tiene su postura, pero debe ser siempre con respeto. No sé qué la motivó a esta chica a hacer esta nota, no puedo argumentarla. Tampoco puedo opinar si está pensando otras posibilidades políticas”, relató la concejal oficialista.

Días atrás Linhardo había apuntado las responsabilidades de la demora del proyecto para aumentar el boleto del colectivo sobre Lazzaretti. Sostuvo que “por no tocar el tema” se corre el riesgo de dejar a la ciudadanía sin servicio de transporte. Enfatizó también que asumir un cargo político por una determinada fuerza implica “el deber de ponerse la camiseta y, si no, hay que irse”.

