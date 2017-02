Vecinos de las 432 viviendas están hartos de las montañas de basura

Los vecinos del barrio 432 viviendas están hartos de las montañas de basura que proliferan en el complejo de departamentos. Denuncian que Servicios Públicos no recolecta los desechos hace varios días.

Una gran montaña de desperdicios de todo tipo se levanta en el centro del barrio contra uno de los paredones de la escuela primaria 248, y a pocos metros del playón deportivo. Las bolsas, cartones, y todo tipo de basura doméstica, se comenzó a acumular en ese sector del barrio provocando un olor nauseabundo, y la multiplicación de los insectos producto del calor.

Los vecinos del lugar aseguran que hace días no pasa el camión a recolectar los desechos, pero que además, viene gente de otros sectores a arrojar sus bolsas allí agravando aún más la situación.

Desde Servicios Públicos, aseguraron que el servicio de recolección se realiza normalmente, pero el inconveniente allí es que los vecinos cubren con autos estacionados las calles internas por las que debería ingresar el camión, impidiendo el acceso.

Dijeron que en reiteradas ocasiones se les explicó a los vecinos que no deben estacionar en doble mano, porque no queda lugar, pero que no modificaron la actitud, y tampoco se tomaron el trabajo de arrojar la basura en los canastos más accesibles.