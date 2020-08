Desde la comisión vecinal explicaron en diálogo con LM Cipolletti que siempre estuvieron predispuestos a llevar a cabo la reunión con el jefe comunal, pero que al no recibir respuestas se vieron en la necesidad de hacerse presentes en la Municipalidad.

Entre algunos de los temas que buscan charlar en la reunión es la falta de insumos en el comedor y merendero del barrio, el cual asiste a vecinos y vecinas hasta de zonas aledañas desde el inicio de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional el 20 de marzo.

"Iniciamos un trabajo absolutamente necesario como preparar alimentos tres días a la semana no sólo para quienes residen en el Labraña, sino también en barrios aledaños. Los escasos insumos recibidos por mes desde el Municipio son totalmente insuficientes debido al aumento de la demanda y la crisis provocada por la emergencia sanitaria. Queremos destacar que no recibimos aportes del Gobierno Provincial ni de Nación, y que hasta el momento hemos podido darle continuidad al comedor gracias a los aportes solidarios de los vecinos de Cipolletti", expresaron.

Por otra parte, hicieron hincapié en la regularización de los servicios: "Labraña es el asentamiento más antiguo de la ciudad con más de 70 años. Tiene una historia de lucha de diferentes generaciones que han tenido que padecer la falta del servicio. En una región en la que la actividad principal es la extracción de gas, es inexplicable que no contemos con este servicio".

También mencionaron, como un factor importante a tratar, el mantenimiento de las calles, la cuales se encuentran en un estado "lamentable" desde el temporal de lluvia,y el acceso a la salud, ya que "la única sala de primeros auxilios con la que cuentan diez barrios de la zona ribereña está ubicado en Costa Norte".

"Los barrios han ido creciendo de manera continua en los últimos años y el acceso a la salud se ha tornado imposible para muchas familias", expresaron.

A su vez, los vecinos y vecinas remarcaron la necesidad de ampliar el salón comunitario y la cocina. "En nuestras instalaciones se han llevado a cabo históricamente diferentes actividades. Es un espacio abierto a la comunidad en todo sentido: para actividades culturales, recreativas y también ante la emergencia sanitaria. Para quienes conformamos y trabajamos activamente en este espacio resulta indispensable y urgente su ampliación. No sólo recibimos y actuamos ante las demandas de los vecinos del barrio, sino que abrimos las puertas a otras personas que no cuentan con las instalaciones necesarias o no tienen un grupo de trabajo que garantice el desarrollo de las actividades comunitarias", detallaron.

Otro de los puntos a tratar una vez que se concrete la reunión con el intendente es la presencia de asistentes sociales en el barrio. En este sentido, mencionaron que buscan que "realicen un trabajo serio, comprometido y sistematizado, que caminen y trabajen en el territorio, que sean ellos quienes realicen la entrega de módulos y se hagan cargo de cualquier tipo de relevamiento de necesidades básicas de los vecinos".

Finalmente, solicitaron la reparación del semáforo ubicado sobre Ruta Nacional 22 y Circunvalación, en el acceso a la Isla Jordán, el cual dejó de funcionar hace días atrás, y el mantenimiento del semáforo de Ruta 22 y calle estado de Israel.

"La colocación de los semáforos ha sido producto de una lucha de los barrios de la zona ribereña. Hemos tenido que lamentar accidentes fatales debido a la falta de los mismos. Para esta comunidad, los semáforos han constituido un logro, ya que desde su colocación no se han registrado accidentes en esa intersección y el cruzar la ruta ya no constituye una cuestión de vida o muerte", concluyeron.