En diálogo con LMC, Natalí Ranquehue, de la comisión vecinal, comentó que están cansados de la situación y que han hecho todo lo que les solicitaron desde el Ejecutivo Municipal para poder comenzar con la regularización y, en consecuencia, la urbanización del sector.

"Estamos acá desde las 8 de la mañana para pedir una reunión con el intendente pero no nos dan respuestas. Ahora vinieron a pedirnos que salgamos de la calle, pero no hubo ninguna intención de recibirnos en el despacho. Sólo esperamos que no nos desalojen, porque es nuestro derecho protestar", expresó la mujer.

El Municipio cipoleño ya ha entregado títulos de propiedad a vecinos de barrios que surgieron igual que el Labraña, como Puente 83. Por eso, en la zona ribereña quieren ser los próximos en avanzar con la urbanización.

