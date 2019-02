En Labraña quieren tener gas después de 70 años

El Labraña, surgido hace unos 70 años, tiene más de 120 casas y en algunas habita más de un núcleo familiar. Por sus características, está incluido en la ley que ordenó la regularización de los asentamientos en todo el país. Sin embargo, las trabas para acceder a los servicios se mantienen. “Con la ley fuimos a Camuzzi, pero ellos nos dijeron que sin título de propiedad no nos van a dar el servicio”, expresó Ranquehue.

Los vecinos contrataron un agrimensor y la mensura ya está hecha, por lo que no habría mayores obstáculos para avanzar con la regularización. Los vecinos contemplan iniciar protestas y realizar marchas si no hay respuestas pronto, porque el objetivo es no pasar otro invierno calefaccionados con leña o garrafas. “La red está muy cerca del barrio, no se necesitan grandes obras, por eso creemos que se puede hacer rápido. En invierno conseguir la leña es difícil y ni hablar del costo de las garrafas, así que queremos que cumplan con las promesas en el Municipio”, manifestó la mujer.

El Municipio cipoleño ya ha entregado títulos de propiedad a vecinos de barrios que surgieron igual que el Labraña, como Puente 83. Por eso, en la zona ribereña quieren ser los próximos en avanzar con la urbanización.

Censo y ley, dos letras muertas

No alcanza

El gobierno nacional impulsó una ley que obliga a las empresas de servicios y los organismos estatales a acelerar la urbanización de barrios populares para que las familias cuenten con servicios. El Labraña está incluido entre los beneficiarios, pero Camuzzi les aseguró a los vecinos que sin título no hay conexión al gas.

Datos viejos

La comisión vecinal del Labraña quiso utilizar datos del último censo poblacional para fortalecer el reclamo por los servicios, pero se toparon con distintos organismos en los que les aseguraron que “los datos son viejos”. Por eso, en el lugar contemplan hacer un relevamiento propio.