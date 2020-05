Trasladaron al menor en un móvil hasta la Comisaría 24, donde intentaron que quede a resguardo de alguno de sus familiares. Sin embargo, sólo consiguieron que lo haga un tío, a quien más tarde se le escapó de las manos y volvió a la calle a delinquir. Después de eso, nadie fue por el adolescente y se tuvo que hacer cargo la Senaf (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia).

Según informó el titular de la Comisaría 24, Javier Yáñez, todo comenzó alrededor de las 00.30 cuando vecinos de las 432 Viviendas llamaron para avisar que tenían demorado a un joven, a quien sorprendieron en actitud delictiva. Había abierto una Volkswagen Suran estacionada en el barrio. Entre los vecinos justicieros también se encontraba el propietario del vehículo.

"Personal de la unidad concurrió enseguida y tomó cartas en el asunto porque la situación era bastante violenta. El joven era reducido por un grupo de vecinos, y fue trasladado a la comisaría", comentó Yáñez a LMCipolletti.

A simple vista, el comisario advirtió que el menor estaba golpeado y muy exaltado. Posiblemente, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. "Es un chico con muchos problemas", acotó.

Llamaron a la abuela para que lo vaya a buscar. Pero ésta les dijo, literalmente, que "la tenía cansada" y no se iba a hacer cargo. Probaron con otros familiares, pero no hubo caso; hasta que dieron con un tío, quien accedió. Cerca de la una de la madrugada, lo retiró de la unidad, pero no lo pudo contener mucho tiempo.

"Una hora y quince minutos después, nos avisaron de una persona demorada por vecinos en las calles Venezuela y Estrada. El menor había roto el vidrio de un Vokswagen Fox e intentaba sustraer elementos del interior. Nuevamente fue el personal al lugar y tratamos de calmar la situación", relató el titular de la Comisaría 24.

El adolescente fue trasladado en un móvil hasta la unidad. Ya nadie quiso hacerse cargo de él, y la fiscalía de turno dispuso su entrega a la Senaf. Por los golpes que presentaba, hubo que llevarlo al hospital Pedro Moguillansky.

"A las 4.15 de la madrugada se hizo cargo del menor la Senaf", cerró Yáñez.

Desde la fiscalía de turno confirmaron que al ponerse en contacto con familiares del joven, estos manifestaron que no lo querían recibir, por lo que se le dio intervención al órgano de protección del Estado. "La Senaf dispuso las medidas que consideraba correspondiente pero no dio aviso de que iba a hacer con el menor (tampoco tiene la obligación de hacerlo)", indicaron.

Otros demorados

Por otro lado, anoche (6/05) demoraron a dos personas en infracción a los artículos 205 y 239 que legitiman las medidas de seguridad ordenadas para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19.

A las 22.10 de ayer, ingresó a la unidad policial un hombre, de 39 años, que paseaba en moto con intenciones de comprar bebidas alcohólicas, mientras que a las 23.25, los efectivos demoraron a una mujer que también deambulaba en la calle sin motivos razonables.

