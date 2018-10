Vecino salvaje despellejó a una perrita mestiza

La mujer contó que la perrita se había perdido el viernes y apareció en las últimas horas muy lastimada y llorando. “Le habían hecho cortes de casi medio metro, tanto de ancho como de largo, también le sacaron el cuero”, detalló.

Contó que es “muy mascotera” y que siempre cuidó mucho de todos sus animales pero que, lamentablemente, a Samira “se le estaba dando por escaparse”.

“Cerrábamos todo con mi marido y ella veía la forma de irse nuevamente. Esto fue producto del odio y crueldad de una persona que utilizó un machete o un cuchillo, al menos eso fue lo que me dijo el veterinario cuando la llevé. Tuvimos que dormirla para que no siguiera sufriendo”, expresó.

“Estoy muy desesperada ya que esta persona es de acá y no quiero que vuelva a pasarle a nadie, no puedo entender tanta crueldad hacia un animal indefenso y dejármela sufriendo”, se quejó. De todos modos, dijo que no sabe quién pudo haber sido el responsable.

Erika dijo que iba a denunciar todo en Zoonosis y en la comisaría. El autor deberá responder por la infracción a la ley nacional sobre malos tratos y actos de crueldad a los animales, que estipula prisión de 15 días a un año.