Urcera: "Voy a la zona donde antes se andaba en moto"

“Voy a la zona donde antes se andaba en moto, enduro y ahora en bici. La verdad que me sirve por la parte de entrenamientos en lo físico y además me divierte. Divido la rutina en dos”, explicó el rionegrino a LMC. “Algunos días voy con el objetivo de entrenar y de cansarme, y generalmente esos días trato de no saltar mucho de más, porque hacer cosas de riesgo y cansancio no es bueno. En cualquier situación imprevista que surja, no es aconsejable”, reflexionó, responsable.

“Y otros días que entreno más en el gimnasio o trato de andar en karting y es allí cuando aprovecho para ir y divertirme más, pedaleo menos kilómetros y trato de pegar unos buenos saltos. Bajadas divertidas”, contó.