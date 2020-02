El inicio de clases no será normal en Río Negro si no hay una negociación que destrabe el conflicto salarial con el gremio UPCN. El cuarto intermedio en las paritarias no fue bien recibido en la Unter, pero el gremio docente no rompió el canal de diálogo. Sin embargo, el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi anunció un paro general de actividades para el 2 de marzo, que podría bloquear la apertura de muchas escuelas rionegrinas, y no se descarta una movilización.