UPCN rechaza la ley a favor del gremio ATE

“Son muchos los compañeros que nos piden estar el miércoles en la Legislatura, todos juntos en el momento de tratamiento de la reforma de las leyes”, expresaron desde el gremio mediante un documento. También se aseguró que “el Gobierno viene manejándose con oscuras estrategias que, sin importar quien caiga, usa para sacarse de encima los conflictos y llevarlos a otro lugar. Los que se perjudican en medio de todo esto son los trabajadores. Pero los trabajadores no somos tontos”, advirtieron.

UPCN relató que “este 2018 no viene siendo un buen año para los compañeros que llevan adelante la administración pública rionegrina. Y el malestar no tiene que ver con la afiliación a uno u otro gremio, sino con la realidad de no llegar a fin de mes, de tener todas las cajas de ahorro en rojo para poder llevar adelante la economía de las familias”.

La postura del gremio que conduce Scalesi hacia el Gobierno se endureció el año pasado y se tensó mucho más con la negociación salarial, cuando el Ejecutivo además de reunirse con UPCN lo hizo con ATE. Y luego avanzó con la democratización de la representación gremial en el Consejo de la Función Pública, el ámbito donde se discuten las mejoras para los trabajadores estatales.

El gremio de Scalesi también disparó contra los dirigentes de ATE, cuya conducción encabeza Rodolfo Aguiar. “Estos dirigentes arrebatados y embusteros no creo que representen a muchos trabajadores que ponen el hombro día a día y en vez de proponerles incluirlos sin mediar la discusión de los aumentos salariales, negociaron ese mísero aumento por un lugar en la Función Pública”.

El Ejecutivo expondrá mañana el proyecto y la Legislatura lo votará el miércoles en primera vuelta. ATE y el oficialismo confían en que se aprobará sin obstáculos.