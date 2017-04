Bajo la consigna “Los ñoquis a la olla y no al Consejo Provincial de Educación”, maestros y profesores nucleados en Unter se manifestaron en la delegación local del CPE donde repartieron 200 porciones de pasta en coincidencia con el número de nombramientos denunciados. Además, montaron una exposición fotográfica para dar a conocer “con imágenes que hablan por sí mismas” el estado de los edificios escolares de la ciudad.

“Mientras las escuelas se caen a pedazos, no hay recomposición salarial y 200 niños se quedan sin vacantes, parece que hay plata para crear puestos políticos en el Ministerio de Educación”, indicó Pablo Krahulec, titular de Unter Cipolletti.

El dirigente advirtió que mientras la planta trabajadora se recorta, hay un incremento desmedido y abusivo en las designaciones políticas. “Estamos hablando de más de 200 nuevos funcionarios en lo que va del 2017. Obviamente que se trata de designaciones discrecionales que se deciden por afinidad política”, apuntó.

Al mismo tiempo, señaló que en la mayoría de los casos se desconocen las funciones, el sueldo y las atribuciones de las personas incorporadas y que en los denominados “relevos de funciones” parte del personal docente pasa a integrar el ministerio dejando espacios para suplencias en las escuelas.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que descontará los días de paro tanto de este año como del 2016. Sin embargo, Krahulec puso en duda que se concrete la medida. “No sé si es un hecho. El Gobierno siempre amenaza con los descuentos como medio de extorsión y negociación para aminorar el alto acatamiento que tiene el paro. Es un gesto de desesperación descabellado. Si era legal algún tipo de descuento, lo tendría que haber hecho el año pasado”, expresó. “Estas declaraciones demuestran que el Gobierno no quiere dialogar, ha apostado al conflicto. Está incentivando a que Unter profundice las medidas”, advirtió.

Según Krahulec, uno de los objetivos es amedrentar a los docentes y que en cada una de las seccionales del gremio se están organizando fondos de lucha para hacer frente a “ese tipo de medidas ilegales”.

Negociación

Educación prepara nueva propuesta

Hoy se completa el paro docente de esta semana, por lo que Educación y Unter podrían definir una nueva audiencia paritaria para intentar cerrar el conflicto salarial. Desde el Gobierno ya trascendió que se podría aceptar la cláusula gatillo para que los haberes se incrementen automáticamente y en igual medida que la inflación, si el alza de precios supera el 18% propuesto. El porcentaje de incremento no se modificaría, aunque Educación sí podría contemplar acotar el plazo de implementación y los porcentajes de cada tramo, para anticipar el impacto salarial. El gremio docente exige una suba del 35%, el doble de lo que propuso el Gobierno, que se mantiene firme en su decisión de no pagar más del 18%. Sin embargo, con dos días de huelga por semana, el conflicto empieza a pasar factura y Educación podría aceptar el pedido de la Unter de convertir en automático nuevos aumentos para mantener los salarios sobre la inflación. El año pasado se había acordado reabrir la paritaria, pero no se concretó.