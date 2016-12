La beba estaba por nacer y no había tiempo para esperar la ambulancia.

Una taxista cipoleña debió asistir un parto de urgencia en el dormitorio de una vivienda particular del barrio 130 viviendas. La mujer llegó a la casa para realizar el traslado hasta el hospital, pero la beba estaba asomando la cabeza entre las piernas de la madre, por lo que se arremangó y se puso el traje de partera.

“Tuvo que nacer ahí porque no llegábamos. Le quité la placenta, pero no me animé a cortar el cordón” umbilical, explicó Silvia a LM Cipolletti.

“Cuando llegué a la casa, en las 300 Viviendas, la vi en la habitación con una pierna en la cama y la otra en el piso, y la cabeza del bebé se estaba asomando para salir”.

Todo comenzó alrededor de las 4 de la madrugada de ayer, cuando Ivana, hija de la pareja de Silvia, comenzó con contracciones. El embarazo ya se encontraba en su noveno mes, por lo que supusieron que el parto era inminente. Por eso fue que la trasladaron rápidamente al hospital Pedro Moguillansky. Pero allí les dijeron que tenían que esperar hasta las 7 para poder ingresar a internación, por lo que decidieron volver a la casa, a la espera del horario indicado por la ginecóloga. Silvia, en tanto, continuó trabajando en el taxi en su horario nocturno.

“Eran las 6 y yo estaba en la terminal con un pasaje cuando me llamaron diciendo que Ivana había comenzado con trabajo de parto. Tardé sólo 4 minutos en cruzar la ciudad para buscarla, en el barrio 130 viviendas. Cuando llegué la vi en la habitación, con una pierna en la cama y la otra en el piso, y la cabeza del bebé se estaba asomando para salir. Me asusté pero supe que no hacíamos tiempo de ir al hospital, y tuve que asistir el parto”, comentó la tachera de ServiTaxi.

Ella le pedía que hiciera fuerza y que se tranquilizara, pero a la vez sentía miedo por no saber qué hacer. “Cuando la beba salió, la abracé con un toallón y la puse de costado para que llore. Tenía la cabeza envuelta en la placenta, y le tuve que quitar el tejido. Tenían el cordón umbilical colgando y unido a la madre, y no sabía qué hacer, si cortarlo o no”, relató Silvia. En todo momento estaba en comunicación con la base de operaciones de la empresa de taxis para la que trabaja, de donde le avisaron al hospital sobre la situación. También le alcanzó a pedir auxilio a un policía que pasaba caminando.

“No me animé a cortar el cordón y preferí esperar a que llegue la ambulancia y lo hagan los médicos. Apenas llegaron, la enfermera me felicitó por la asistencia, y no aguanté y largué en llanto. Ya estaba todo bien por suerte”, explicó.

Zafira Luján, quien pesó 3,200 kilos, fue trasladada junto a su madre Ivana al hospital de Cipolletti para realizarles los controles correspondientes. La mujer está internada y la beba se encuentra en perfecto estado de salud. A las 10 la taxista fue la primera en ingresar a visitarla y levantarla en brazos.

Mala atención

La de ayer fue una historia con final feliz, en la que además del nacimiento de Zafira Luján, la participación de Silvia hace todo algo más pintoresco. Pero la intervención de la taxista no debiera haber sido necesaria si la joven mamá hubiese recibido la correspondiente atención cuando se presentó en el hospital.

Las esperas en la guardia del hospital cipoleño muchas veces se vuelven largas y tediosas, pero para muchos vecinos no queda otra que atenderse en el sistema público de salud. Sin embargo, hay ocasiones, como cuando una mujer está iniciando trabajo de parto, en las que no se puede esperar. Esta vez, por suerte, todo terminó bien.