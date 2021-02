Una mujer de La Rioja busca a su madre biológica en Cipolletti

Una mujer que vive en La Rioja busca a su mamá biológica que la entregó apenas nació en Cipolletti . Actualmente tiene 33 años y dos hijas, y afirma que desea conocerla para iniciar un vínculo desde el amor y no desde el resentimiento. “Quiero conocerla y agradecerle porque me llevó nueve meses en su panza y me entregó para que tuviera la vida feliz que ella no me podía dar en ese momento”, relató.

“En plena adolescencia me enteré que era adoptada, porque mi mamá se animó a contarme. Durante muchos años me lo ocultaron porque mis abuelos no querían que me sintiera diferente al resto de la familia. Al fallecer mi abuelo, mi mamá se animó y me contó lo que yo ya presentía en mi interior”, relató Beatriz.

beatriz 2.jpg Desde niña Beatriz sentía que era adoptada, pero la familia guardó ese secreto por muchos años.

Según le contaron, su padre adoptivo padeció cáncer de próstata y quedó estéril, por lo que la pareja no podía tener hijos. Eran recién casados y muy jóvenes ambos, y anhelaban un hijo. Un día, el hermano de su madre adoptiva que vivía en Cipolletti le contó que conoció a una joven que estaba embaraza y que no podía hacerse cargo, y le ofrecieron hacer un acuerdo.

“Mi tío Miguel Soria alias el riojano tenía una mueblería muy conocida en Cipolletti, y una clienta que ya tenía un hijo le contó que estaba embarazada y que con su pareja habían decidido darlo en adopción porque no podían tenerlo, debido a una mala situación económica. Mi tío le dijo que se lo dejara a él que lo iba a cuidar, y acordaron la entrega. Ella tenía unos 25 años en ese momento. Apenas nací, el 10 de febrero de 1987, me entregó. Dicen que ni siquiera quiso conocerme”, relató la mujer.

beatriz 3.jpeg Beatriz Sánchez es docente en La Rioja, está casada hace 10 años y tiene dos hijas.

Expresó que estuvo bajo el cuidado de su tío una semana hasta que llegaron desde La Rioja su mamá y papá adoptivos, y se la llevaron. El proceso de adopción fue irregular, ya que no se hizo con los organismos estatales de por medio.

“Sólo tengo una partida de nacimiento que fue hecha por mis padres adoptivos, es decir, no hay ningún dato de mis padres biológicos en el papel. Hace cuatro años empecé esta búsqueda, en su mayoría por redes sociales, pero no tuve resultados. Mi tío, quien tendría más información, se mudó a Misiones y dice que no sabe nada, aún mantiene intacto el pacto de silencio. Lo único que dice es que cree que mi mamá vivía en Barda del Medio, que era una joven muy bonita y de ojos claros”, comentó Beatriz.

beatriz sanchez busca a su madre.jpg Afirma que tuvo una infancia feliz, pero su deseo es encontrar a su madre biológica.

La mujer aseguró que por muchos años vivió con bronca y resentimiento, y pensaba en cómo una madre podía entregar a su hija, de esa manera. Pero con el tiempo maduró, y el nacimiento de sus hijas cambió por completo esa perspectiva, para comenzar a sanar la herida.

“Ya no tengo resentimiento, solo amor y agradecimiento. Me gustaría conocerla y tener un vínculo, que me conozca, que sepa quién soy. No tengo bronca, todo lo contrario, me gustaría agradecerle porque fue una mujer muy valiente; me llevó nueve meses en su panza y me entregó para que pueda tener esa vida feliz que ella no me podía dar. Gracias a esa decisión yo tuve una infancia hermosa, fui muy feliz y crecí en una familia con mucho amor. Hoy al ser madre, puedo entenderla”, reflexionó.

Dijo que, pese a no tener información concreta, seguirá la búsqueda hasta poder encontrarla. Su principal medio de búsqueda lo seguirán siendo las redes sociales, principalmente Facebook. Solicitó a cualquier persona que tenga algún tipo de información, la contacten.