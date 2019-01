“Yo compré esta casa en las 147 viviendas en la que vivía la familia Montesinos. Tras el crimen de Sebita ellos tuvieron que abandonar el barrio y compre la vivienda de buena fe. En el lugar quedaron muchas de sus pertenencias que nunca vinieron a buscar, y yo se las guardé por respeto. El domingo organicé con una de las hermanas hacerles el favor y llevar las cosas con mi auto hasta su casa, en el barrio Obrero”, contó Laura, en diálogo con LM Cipolletti.

Cuando llegó a la vivienda se encontró con la mujer y le pidió que descarguen sus pertenencias.

“En un momento salió el hermano mayor, Sabino, con una escopeta en la mano. Me apuntó en la cara y me amenazó. Dijo que yo me quería quedar con sus cosas. Hace 10 meses están sus pertenencias en mi casa, y les hice el favor de poner mi auto particular y llevárselas. Sus propios hermanos tuvieron que pararlo y bajarle el arma”, contó la mujer, quien ahora vive con miedo a lo que pueda pasar.

Según indicó en la denuncia que radicó en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu, el hombre le dijo que conocía todos sus movimientos y los de su familia, por lo que “debía tener cuidado”.

“tengo dos hijos adolescentes y tengo miedo que ahora tomen represalias con ellos. Yo compré la vivienda de buena fe, no tengo anda que ver con ellos ni con el crimen de Sebita. Les llevé sus cosas de favor, y ahora estoy con temer”, aseguró.