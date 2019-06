Una mujer con cuatro hijos tomó un lote baldío y pide ayuda

En diálogo con LM Cipolletti, Erika Sánchez explicó que vivían hasta ayer en la casa de su mamá pero que la situación no daba para más porque eran demasiados en la vivienda, y que necesita un lugar urgente para criar a sus hijos como corresponde.

“El año pasado presenté los papeles al IPPV, pero no pasó nada. Soy ama de casa, estoy sin trabajo y sobrevivo con los salarios de los niños, que en total no es más de $7 mil. No alcanza para el alquiler”, contó la desesperada madre.

La Policía tomó conocimiento de la ocupación rápidamente y a los minutos instaló una posta en el lugar para impedir el ingreso de materiales de construcción. A media mañana la trasladaron hasta la Subcomisaría 79, del barrio 1224 Viviendas, donde se le tomó declaración y se la fichó para iniciar una causa judicial por la usurpación del terreno.

“Mi mamá vive a la vuelta, y fueron los propios vecinos quienes me pidieron que ocupe el lugar porque estaba abandonado hace 9 años y están cansados que lo usen como aguantadero. Ellos me apoyan y me traen comida y agua”, expresó la mujer, quien aseguró que resistirá por sus hijos hasta que la escuchen y consiga un techo para su familia.

En el lugar también se hizo presente un referente del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, quien se puso a disposición de la mujer para solucionar el conflicto cuanto antes. Mientras tanto, seguirán en la carpa.

El problema del acceso a la tierra

Un problema recurrente en la ciudad, y que los propios candidatos a intendente mencionan en cada oportunidad en la que son entrevistados, es el del acceso a la tierra y a una vivienda digna. Los precios de los terrenos y las propiedades en Cipolletti son muy elevados y la mayoría de la población está muy lejos de contar con ese dinero. Es por eso que las tomas han proliferado en los últimos años y son cada vez más las familias que viven en asentamientos irregulares, sin servicios básicos y hacinados.

