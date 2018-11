Una joven denunció a un abogado por presunto abuso

La joven trabajadora formalizó la denuncia en la Comisaría de la Familia de calle Esquiú por miedo a los policías “amigos del denunciado”. En el escrito afirmó que fue víctima de maltrato laboral desde que el estudio jurídico se mudó a la calle Villegas. “Me culpaba de que sus clientes renunciaran. Me mandaba a hacer casación, trámite para el cual no estoy preparada, y me insultaba porque salían mal. También me pedía que le cuidara a los hijos y hasta me enviaba a comprar marihuana. Por teléfono decía que esa droga la iba a llevar a los penales de Roca y Cipolletti”, relató la denunciante. Agregó que en dos oportunidades sufrió acoso sexual. En una, que asistió con minifalda, el abogado le habría expresado que así vestida “lo re calentaba”, y en otra le habría tocado la cola.