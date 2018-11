Denunció que un compañero abusó de su hijo dentro de la escuela

Según informaron fuentes judiciales, tras la denuncia se realizaron pericias médicas que comprobaron que existió el abuso, aunque descartaron que haya sido con acceso carnal. Si bien el padre del nene apuntó a un estudiante en particular, que tiene 14 años, la fiscalía busca determinar la identidad del autor.

Enojo de la comunidad educativa

Luego de que el abuso se diera a conocer a través de un audio de Whatsapp, al menos 60 padres que mandan a sus hijos a esa escuela se reunieron ayer al mediodía para exigir explicaciones a la directora.

Muchas de las madres, que prefirieron el anonimato para resguardar a sus hijos, comentaron a LM Neuquén que el autor sería un adolescente de 14 años que también cursa 5° grado y que sería “muy conflictivo”. “A la mayoría de los nenes los ha golpeado. Se le fue de las manos a la directora la situación”, aseguró una mamá.

“No tienen un compromiso en la escuela con la problemática, no puede ser. A mi hijo lo tuve que cambiar de división porque estaba con este chico”, confió un papá.

En medio de un tenso clima, la directora aseguró que ya elevó una nota a la Defensoría del Niño y Adolescente pero que todavía “no hay nada oficial”.

El principal pedido que ha manifestado la comunidad educativa es que el adolescente no vaya a la escuela, al menos por los próximos días. Desde la dirección del colegio no notificaron cual es la decisión, pero en principio no pueden afectar los derechos del menor.

Se trata de un caso no punible

Si bien el padre apuntó como presunto autor a un adolescente de 14 años, la fiscalía continúa investigando. En este sentido, quien cometió el abuso es inimputable, pero de todas formas el Estado debe brindar distintas herramientas para abordar al presunto autor.

LEÉ MÁS

Cayó en Zapala un violador condenado que se hacía pasar por pastor

Robo, corridas y golpes en el parque de diversiones