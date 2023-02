Una comerciante se agarró a las piñas con un hombre que robó un celular

El agresor tiene problemas psiquiátricos y por ese motivo no puede ser detenido, pero tampoco lo pueden retener en un hospital. El hombre ya es conocido por los vecinos del barrio ya que esta forma de accionar se repite desde hace un tiempo.

Comerciante a las piñas con ladrón.mp4

Al advertir la situación, la mujer explicó que llamó a la Policía "simplemente para pedirles que lo vengan a buscar y lo saquen del frente del local, ya que este es un local de familia y de comidas, y la verdad que era una imagen horrible".

Minutos después y, sin que nadie lo espere, el agresor agarró uno de los cajones de madera que hay afuera del comercio, lo rompió y empuñando un pedazo de madera, ingresó al comercio y le sustrajo el celular del bolsillo trasero a un cliente de 70 años.

Al ver lo que estaba pasando, Malen salió corriendo del local y comenzó a forcejar con el hombre. "Reacciono y salgo, empiezo a tener un ida y vuelta de forcejeo y de golpes, tratando de evitar que se llevara el celular de mi cliente", relató.

Así estuvieron hasta mitad de cuadra, mientras el hombre le pegaba con la madera en el brazo y ella intentaba recuperar el celular. "Lo que atiné a hacer fue a pegarle patadas y me puse adelante de él como para que por lo menos no pudiera correr, no pudiera seguir su trayecto hasta la esquina", indicó la comerciante.