Una campaña de Lalcec Cipolletti, ganadora de un premio federal publicitario

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Belén Montes de Oca (@milgrullas_copywriter)

“Para que se entienda el concepto, ‘Un pelo’ es una mamografía a tiempo, ese diagnóstico precoz que permitió un tratamiento a tiempo, en donde la sobrevida es superior al 90% con una detección precoz”, comenzó diciendo María Belén -justamente quien decidió presentar este trabajo en competencia-, y luego agregó: “Entonces esta campaña tuvo dos partes. La primera, en donde hicimos entrevistas con mujeres que están o estaban en la lucha y habían sobrevivido a un cáncer de mamas. Estaban en ese punto gracias a que ese ‘pelo’, una mamografía, les había permitido poder tener un tratamiento. Todas ellas fueron muy movilizadoras”.

“Y la segunda tuvo que ver con las pintadas de mechones de pelos rosas, en donde pudimos llegar a más de 500 mujeres de todas las edades, incluidas niñas y jóvenes, a quienes se les habló de la importancia de la detección a tiempo. Esto generó que se consiguieran turnos para mamografías y que las mujeres fueran a realizarse estas mamografías”, continuó María Belén.

lalcec.jpg

Dado que Lalcec es una organización sin fines de lucros, la licenciada en publicidad brinda sus conocimientos, ideas y tiempo a la misma, con el único objetivo de ayudar en la causa. “Siempre sentí sensibilidad por el tema y la verdad que las mujeres que son parte de Lalcec son increíbles, súper abiertas de cabeza, a quienes les podes proponer un tema y se acompañan sin dudarlo”, relató sobre Emma Martin, Norma Lemo, Silvia Crespo y Silvia González (presidenta), sobre las integrante de este grupo.

De Santiago a Río Negro, con Mil Grullas Copywriter

Definiéndose como santiagueña, pero cordobesa y ahora rionegrina por adopción, María Belén llegó al Alto Valle casi sin esperárselo. “Las cosas de la vida plantearon una realidad diferente en Córdoba. Se había complicado laboralmente tanto para mí como para mi esposo. Y acá mis suegros tenían una casa que no estaba ocupada y nos dijeron literalmente que dejemos de remar en dulce de leche’ y nos vinimos”, relató la publicista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Belén Montes de Oca (@milgrullas_copywriter)

Sin embargo, este cambio de residencia, alejado de las grandes capitales del país, llegó también con la idea un emprendimiento para darle rienda suelta a su creatividad, al igual que a su crecimiento personal.

“Yo antes laburaba en agencia publicidad, pero cuando ya tuve hijos, me era re difícil realmente hacer vida de agencia, que implica a veces quedarte hasta las 3 AM trabajando. Entonces, cuando llegó al Valle, no tenía con quien dejar a mis chicos, así que no le encontraba la vuelta para volver a trabajar en una agencia. Y el año pasado decidí lanzarme con mi propio emprendimiento, que es Mil Grullas Copywriter, y empecé a trabajar tanto con la personas de la Cámara de Comercio de Fernández Oro, como con la gente del Lalcec”.

Previo a esta campaña ganadora, María Belén participó de una idea para ayudar a los comercios de Fernández Oro y una maratón en la que manicuras pusieron su conocimiento al servicio de decenas de personas, muy similar a la iniciativa en la que se pintó mechones de pelo.

“La pandemia demostró que no estaba todo perdido y que no necesitaba ni estar en una agencia, no hacer vida de agencia, ni estar en Córdoba o Buenos Aires. Por eso lo representativo de este premio es que se hizo desde la Patagonia, y yo lo identifico con el hashtag ‘Patagonia creativa’. No todo pasa por Buenos Aires o Córdoba o Rosario”, relató sobre lo que representa el premio obtenido este jueves.

Una enamorada del bien público

María Belén es, religiosamente hablando, creyente, y en ese punto explicó que siente que este premio es consecuencia de sus acciones bondadosas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Belén Montes de Oca (@milgrullas_copywriter)

“Yo soy creyente y entiendo que Dios tiene sus planes para todos, y sus planes no estaban en Córdoba, estaban acá, y acá conseguí la victoria que estaba visualizando. Obviamente que detrás de todo esto hay mucho amor. En más de una oportunidad me han preguntado porque estoy trabajando gratis, y la realidad es que yo soy una enamorada del bien público”, contó emocionada con lo conseguido.