Un ultimátum chacarero

“Por unanimidad hemos definido darle una semana al gobierno de Río Negro y 15 días a la Nación para que definan qué van a hacer con los petitorios que les venimos presentando. Si no hay respuestas, definiremos cómo nos movilizaremos”, manifestó tras el encuentro en Regina el presidente de la Federación, Sebastián Hernández.

El dirigente allense cumplió ayer con la primera de sus promesas antes de la elección: retomar las discusiones abiertas con todos los productores. Esperaba, según había anticipado, una respuesta masiva de los chacareros y se mostró satisfecho por el resultado: “Han venido muchos productores y decidimos cómo seguir después de hacer un informe de las gestiones que venimos haciendo”.

La nueva conducción de la Federación busca que Provincia postergue intimaciones de pagos por deudas con Río Negro Fiduciaria y se paguen programas comprometidos por granizo y otras complicaciones climáticas. Además, le exige al gobierno nacional que compense los $2 de pérdida entre el costo de producción y lo que reciben al vender la fruta. “Hemos pedido que lleguen a través de aportes no reintegrables para hacer la poda y otras actividades culturales que tienen que arrancar en mayo”, manifestó Hernández.

Los dos planteos fueron elevados por notas y, en el caso de Nación, planteados cara a cara con funcionarios de Agroindustria, aunque no hubo definiciones. “El gobierno nacional sólo nos planteó que es mucho dinero, pero nada concreto”, aclaró el titular de la Federación.

Ayer, los chacareros manifestaron su bronca en un salón colmado y acordaron dar un ultimátum a los gobiernos. En caso de que no haya respuestas -o sean negativas-, tomar la Secretaría de Fruticultura era ayer la propuesta con mayor consenso.

Hernández aseguró que esperarán que se cumplan los plazos y luego volverán a reunirse, aunque no se mostró optimista en torno a respuestas favorables. Los reclamos no son nuevos y pasó casi un mes desde la convocatoria a la asamblea y, en ese tiempo, no hubo contactos para abrir gestiones de ninguno de los gobiernos.

