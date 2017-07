Un solo inscripto en el padrón de perros peligrosos

El vecino que decidió cumplir todos los requisitos registró a un dogo pedigree que habitualmente compite en exposiciones de animales. Nadie más lo hizo por ahora, y la falta a la norma vigente es un tirón de orejas para los propietarios de estos animales, cuya tenencia responsable se pone en duda.

El titular del área municipal de Zoonosis, Eduardo Fernández, reconoció que tal vez no lo hagan porque no quieren blanquear su situación ante la mínima posibilidad de que su perro muerda a una persona y queden expuestos. Es que en el hipotético caso de un ataque, el registro puede ser utilizado para probar su tenencia y responsabilidad y ser, cuanto menos, multados.

Sin embargo, lo cierto es que desde el momento en que deciden tomar posesión de un animal potencialmente peligroso, sus propietarios también deberían asumir esa elección a conciencia.

El veterinario Fernández cree, además, que muchos propietarios no deben saber que existe un registro y que está en vigencia, ya que la publicidad de tal empadronamiento ha sido escasa, por lo que espera que a medida que se difunda, los tenedores asuman una actitud abierta, reflexiva y responsable, y se acerquen a Zoonosis para registrarse, donde está la planilla correspondiente.

Según la ordenanza, se entenderá como animal potencialmente peligroso a todos los perros que por su carácter agresivo, tamaño o peso mayor a 20 kilos, o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar lesiones graves, incluso la muerte de personas.

Para ser más precisos, se mencionan las razas akita inu, bullmastiff, tosa inu, american pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, bull terrier, rottweiler, dogo argentino, dogo de burdeos, presa canario, fila brasileiro, doberman, mastín napolitano, gran perro japonés, pastor alemán y las cruzas directas de las mismas.

En ese sentido, Fernández advirtió que la gente aún no ha tomado conciencia ni quiere tener problemas a futuro. Pero recordó que el registro es una obligación y es importante que lo hagan. “Nos cuesta vivir en sociedad, cumplir las normas, y esto es una muestra”, indicó el veterinario.

Por eso insistió una vez más en la tenencia responsable, ya que tener un animal implica hacerse cargo de él, comenzando por los cuidados que debe dispensarle.

Casos

En la ciudad crecieron los ataques de perros a personas, y en las pocas veces que las agresiones pasaron a mayores, con gente lesionada y la judicialización del hecho, los denunciados dicen no ser dueños del animal, explicando que alguna vez le dieron de comer.

Zoonosis intensificará los controles y seguirán las castraciones de mascotas

Mientras tanto, se intenta dar solución a la problemática desde distintos frentes: castración, legislación, vigilancia y difusión de las normas. El titular del área de Zoonosis, Eduardo Fernández, dijo que hace más de 15 días sumaron al plantel a una inspectora y destacó la cantidad de castraciones realizadas a perros y gatos, que ronda las 2300. Aunque todavía no hay consecuencias para los propietarios que no registren a sus canes potencialmente peligrosos, Zoonosis se está armando para fortalecer los controles, pero aclaró que ante un ataque, el Municipio no se puede hacer cargo del juicio civil, ya que le corresponde al particular hacerlo por sus propios medios. En el interín, recomendó a la población tener mucho cuidado con las jaurías que rondan en la calle. “Donde tienen un jefe y éste ataca, atacan todos”, concluyó, como ya les ocurrió a muchos vecinos de la ciudad.