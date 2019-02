“Si hay paritarias justas, habrá clases. Si no, habrá lucha”, aseguró el dirigente, quien admitió que “hay una fuerte posibilidad de que no se inicien las clases en el país”.

Molina, quien también es secretario general de la CTA de los Trabajadores, explicó que “en el primer año de gobierno de Macri hubo paritaria justa y no hubo conflicto. En los años sucesivos no hubo llamado a paritaria y hubo plan de lucha”.

“La paritaria nacional no sólo define salarios, también obras escolares, los planes Conectar Igualdad, Fines y Progresar, la Orquesta del Bicentenario. Todo eso desapareció y significa una fuerte pérdida de recursos”, se quejó el dirigente.

“En Río Negro el aumento salarial -con el bono incluido- fue del 35%, y la inflación llegó al 48% en la Patagonia. Con la pérdida del año pasado, más la inflación de este año, necesitamos una recomposición salarial urgente”, agregó Molina.

