Un padre reclama que le devuelvan a sus dos hijos

En diálogo con LM Cipolletti, el letrado particular que asiste al papá de las criaturas contó que recién el lunes pasado supieron que los niños ya no estaban con su madre, de quien su cliente se encuentra separado desde hace dos meses.

Es decir, se enteró que ya no vivían con la mamá cinco días después de que se efectuara la separación. Aseguró que hasta el momento desconocen el hecho que desencadenó tal decisión y que desde entonces el papá no los puede ver ni sabe dónde están sus hijos.

Por alguna razón que se desconoce, el hombre no se puede acercar a la madre. No obstante, Romero aclaró que no tiene ningún impedimento legal para ver y estar con sus hijos, a tal punto que en oportunidad de estar hospitalizados, su cliente fue convocado telefónicamente para que los cuide. “El problema no es con los hijos”, aseveró.

Cuestionó el proceder de las autoridades de Fortalecimiento Familiar, área que depende de la delegación de Protección Integral en la zona Alto Valle Oeste, por cuanto no se puede arrogar facultades que son propias de la Justicia. “No tienen autoridad para secuestrar a las criaturas, la ley no los ampara para hacer algo así. Por eso pedimos la nulidad de la resolución”, sostuvo.

Un secuestro

Advirtió, además, que los niños fueron retirados de su hogar sin participación de la Defensoría de Menores y la jueza que entiende en el caso. “En términos legales, esto fue un secuestro”, tiró el letrado, e insistió: “¿Por qué esta irregularidad? Solamente la Justicia puede decidir ‘te saco y te devuelvo’. El Ejecutivo no tiene esa competencia”.

Cuando el letrado solicitó la nulidad de la resolución, la jueza Palacios dispuso un cuarto intermedio. Se supone que resolverá la situación a la brevedad, ya que en medio de todo hay dos menores de edad. “Si su señoría entiende que es procedente que sean separados de su mamá, nosotros decimos que es prematuro tomar esa decisión. No sabemos qué pasó y solicitamos la inmediata restitución de los niños al padre u otros familiares cercanos. Él está en condiciones de hacerse cargo, la abuela y los tíos paternos también”, concluyó Romero.

EL CASO

Muchas dudas y pocas certezas

Una familia transitoria. Desde la Secretaría de la Niñez salieron a buscar de manera urgente una familia transitoria para un par de hermanitos de 5 meses y 2 años.

El papá los reclama. El papá de los menores dijo que no sabía que los habían retirado del hogar materno y asegura que está en condiciones de tenerlos en su casa, por lo que pidió que se los restituyan.

Un lugar para los chicos

Muchas familias se ofrecieron

El caso de los dos hermanitos, de quienes sólo se sabe que están bien, provocó enorme repercusión en la sociedad cuando se mediatizó la búsqueda inmediata de una familia solidaria que pudiese cuidarlos transitoriamente.

Cientos de personas se comunicaron telefónicamente a la delegación cipoleña de Protección Familiar para postularse, incluso de otras provincias como Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz.

La difusión del caso abrió la puerta para anotar a muchas familias y resolver también la situación de otros niños que necesitan un resguardo provisorio.