Un nuevo piquete obligó a cruzar el puente a pie

Los manifestantes bloquearon de manera total el tránsito en la Ruta 22, a la altura de las cabinas del ex peaje.

Movimientos populares y organizaciones sociales bloquearon ayer a las 10 el tránsito en el puente que une Cipolletti y Neuquén en reclamo por la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Social y la garantía de los gobiernos nacional, provincial y municipal de ofrecer puestos de trabajo a los desocupados. La medida de fuerza finalizó a las 13, pero los manifestantes evalúan la posibilidad de realizar otra protesta de la misma magnitud en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus reclamos.

La jornada inició con el cielo cubierto de humo por los cortes, gomas quemadas sobre el asfalto y complicaciones en la Ruta 22 a la hora de transitar. Así, los que debieron cruzar de una ciudad a otra no tuvieron más remedio que hacerlo a pie, otra vez.

Lila Calderón, referente del Barrio Obrero, explicó que la protesta, que tuvo un alcance nacional, se produjo por un “reclamo puntual, que se respete la Ley de Emergencia Social que fue discutida por el gobierno de Mauricio Macri y que está encajonada hace tres meses, la cual acarreaba una serie de reivindicaciones para los movimientos populares y las organizaciones sociales del país y no se ha respetado en lo más mínimo”.

También pidieron por una mayor contención en los comedores y merenderos de la ciudad que fueron dejados de lado y que cada vez cuentan con mayor demanda. Aseguran que las necesidades de una gran parte de la sociedad se han incrementado considerablemente el último tiempo y una de los principales quejas de ayer fue “lo que pasa en la ciudad”.

Por otro lado, Sabino López, referente de la agrupación Darío Santillán, afirmó: “La ley debería ponerse en marcha rápidamente porque la inflación se está comiendo los salarios y los programas sociales y porque implicaría un salario social complementario que abarcaría un 75% del salario básico de $8500”.

A su vez, explicó que el corte de ruta es la única forma que tienen para llamar la atención del Gobierno para atender la problemática porque creen ser los “más damnificados en esta crisis social”. Criticaron también que el tiempo que se toman las autoridades para ofrecer soluciones es muy largo y que esa actitud es “inaceptable, ya que la desocupación es hoy”.

“Queremos recalcar que el problema no es sólo del hambre. La ayuda debe ser integral, la alimentación es una parte fundamental pero no es la única. Nosotros apuntamos a que cambiemos esta crisis y que se entienda que nosotros, los desocupados, nos sentimos como una fuerza laboral útil para esta sociedad. Con ayudar a los comedores no se van a solucionar todos los problemas”, aseguró López.

3 horas se extendió el corte de ruta a la altura del ex peaje. Los manifestantes cortaron el tránsito a las 10 y levantaron la medida a las a las 13. Estuvieron presentes la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y el Movimiento Popular Darío Santillán.

Municipio

Proyecto para crear empleo

Dentro de muchos otros proyectos para revertir la situación que aqueja a la sociedad hoy, el Municipio está trabajando junto a organizaciones sociales para que puedan pasar a ser trabajadores tercerizados. Las tareas básicas son limpiar microbasurales o zonas abandonadas. “Miramos muchos los barrios en los que nosotros vivimos porque hay un descuido de las obras públicas, de la recolección de basura y del cuidado de los espacios públicos. No queremos competir con los trabajadores municipales, sólo queremos atender los espacios que vemos que han sido abandonados a través de programas que ya existen”, explicó Sabino López. Sin embargo, los papeles y trámites administrativos y la falta de intervención por parte del Estado llevaron a que el proyecto avance de manera lenta.

“La ley emergencia social no puede esperar porque la inflación se está comiendo los salarios y los programas sociales. No se puede dilatar, la desocupación es hoy”. Sabino López Referente del Movimiento Popular Darío Santillán