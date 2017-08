Matías Carillo, de 32 años, instaló un perchero solidario frente a su local de ropa ubicado en 9 de Julio 790. La idea surgió cuando el joven realizaba una mudanza y pudo ver que tenía una gran cantidad de ropa que no utilizaba y estaba en buen estado.

"Encontré cajas de ropa que no uso más, y es una pena que otras personas que lo necesitan no puedan tenerla. En ese momento decidí hacer algo y se me ocurrió instalar un perchero afuera de mi local. La única condición que puse es que no se lleven las perchas", expresó a LM Cipolletti.

El martes comenzó la iniciativa solidaria y ya causó gran repercusión entre los vecinos y amigos a través de las redes sociales. La idea es que aquellos que necesiten un abrigo puedan retirarlo, y quienes quieran colaborar con una prenda también se acerquen. El local abre por la mañana de 9:30 a 12:30, mientras que por la tarde está desde las 17:30 a 21.

