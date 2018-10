Un incendio los dejó en la calle y sin pertenencias

El siniestro se produjo el jueves, alrededor de las 13:30 en una casa ubicada en Primeros Pobladores 1229 del barrio Juventud y Desarrollo. Vecinos del sector y otros cipoleños a través de las redes sociales se organizaron para colaborar con los afectados, que tienen niños pequeños y se quedaron con lo puesto. Quienes puedan colaborar pueden contactarse al teléfono 2995470484.

Según explicó Alejandro Sepúlveda, estaban saliendo para llevar a los nenes a la escuela, y vieron que salía humo del interior de la casa. Cuando entraron en la habitación de los chicos, el colchón estaba incendiándose. Integrantes de la familia aseguraron a LU19 que el fuego comenzó por un cigarrillo.

“El colchón se incendió en dos segundos, y no me dio tiempo a nada. Luego se prendieron los muebles y ya alcanzó a toda la casa”, relató Sepúlveda.

Como no había personas en la casa, el hombre sólo se preocupó por intentar que el fuego no se expandiera, aunque ya era imposible. “De lo único que tuve tiempo es de abrir las ventanas y sacar una garrafa. Intenté apagarlo, pero no pude. Perdimos absolutamente todo y quedamos en la calle”, expresó con angustia Alejandro en diálogo con LM Cipolletti.

Según el informe preliminar que realizaron los bomberos tras apagar las llamas, la estructura de la vivienda fue gravemente afectada y no se podrá volver a habitar. Se derrumbó el techo y las paredes sufrieron el intenso calor. Necesitan hacer refacciones para volver a vivir allí.

Las primeras donaciones servirán para volver a empezar, pero para volver a levantar su casa, necesitan aportes de materiales.