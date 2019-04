Un hobby que les saca una sonrisa a los chicos

“Comencé a reparar pelotas de hobby junto con mi cuñado en 1992. Yo tenía 26 años y él me enseñó todo lo que había que saber. No me lo tomaba en serio cuando arranqué. Era un extra que hacía fuera de mi horario laboral. Hay mucha gente que no sabe que existen personas que nos dedicamos a esto, y cuando se pinchan o se rompen creen que no sirve más”, expresó Fabián Lagos en diálogo con LM Cipolletti.

Embed

Es empleado de una reconocida casa de deportes hace 26 años, y con la reparación de pelotas logra aportar unos pesos extras a la economía familiar.

“El arreglo más común son pinchazos por espinas o alguna rotura. Cuando me las traen las descoso, pongo los parches que necesita y luego las vuelvo a coser. Por lo general suelen ser pelotas de fútbol y de vóley. Ahora comprar una nueva sale $1500 la más barata, y arreglarla cuesta sólo $200, por eso están trayendo más”, contó Lagos, quien trabaja en su propia casa del barrio Santa Clara.

Las publicaciones en Facebook que la semana pasada dieron cuenta del trabajo del cipoleño con las pelotas se viralizaron y provocaron que la gente de la ciudad conozca su labor y recurra a sus habilidosas manos.

“La época que más trabajo tengo es durante el verano porque los chicos salen a jugar al aire libre. En invierno se tranquiliza bastante, pero siempre me traen alguna de igual forma”, aseguró.