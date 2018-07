Un corte de pelo a cambio de un abrigo o un juguete

El último encuentro de “Peluqueras solidarias” se llevó a cabo el domingo en el salón La Casona del barrio Santa Clara, donde se dio concurrencia un gran número de vecinos, quienes se cortaron el pelo a cambio de un alimento no perecedero, un juguete o alguna prenda de abrigo.

Según explicaron las organizadoras, el objetivo de la acción solidaria fue recolectar artículos para las familias de los barrios más necesitados. Al respecto, una de las impulsoras de la iniciativa, Amelia Ramírez, quien se desempeña en el salón Estilo y Belleza, dijo: “Venimos desde el año pasado con la iniciativa. Antes éramos otro grupo de peluqueras, pero ahora se fueron sumando de todos lados. Esta vez fuimos de Cipolletti, Neuquén, Roca y también hubo peluqueras de Plottier en la actividad”.

El grupo de mujeres solidarias dio sus primeros pasos el año pasado, cuando Teresa Pereyra, de la peluquería New Look, quiso replicar la idea de otras iniciativas de “peluqueros solidarios” que se llevaban a cabo en otros lugares del país.

“Más que nada lo hacemos para ayudar, porque vamos a los barrios y nos damos cuenta de que la prioridad hoy no es cortarse el pelo, sino que la realidad hoy es otra. Hay gente que no tiene la posibilidad de cortarse el pelo si no la ayudamos, y otros que se acercan a dejar lo que pueden sólo para dar una mano”, sostuvo Amelia.

Y agregó que muchas de las profesionales que se solidarizan con la causa trabajan desde su casa, no tienen peluquería propia, pero de igual manera intentan aportar su granito de arena para ayudar con sus conocimientos y el tiempo que pueden.

Según contaron, los alimentos y objetos recolectados en esta última jornada serán donados a diferentes comedores y merenderos de Cipolletti.

Si bien la movida no apadrina a ninguna organización de beneficencia en particular, tras esta actividad anunciaron que repartirán lo recolectado a la brevedad, pero sin tener definido todavía los detalles de quiénes serán los beneficiados.

“Arrancamos el año pasado con la iniciativa. Antes éramos otro grupo de peluqueras, pero se fueron sumando de todos lados. Esta vez fuimos de Cipolletti, Neuquén, Roca y Plottier”. Amelia Ramírez. Una de las peluqueras solidarias impulsoras de la iniciativa

Se vienen nuevas jornadas solidarias

Las peluqueras solidarias están conformes con lo realizado hasta el momento, pero no se conforman y van por más. Adelantaron que para los primeros días de agosto planean realizar otra actividad similar a la del domingo en Cipolletti.

La idea es ir a cortar el pelo a los barrios de forma directa, para lo cual convocaron a todo el que quiera colaborar a sumarse a la iniciativa. Los interesados en participar se pueden contactar a través de Facebook en “Peluqueras solidarias”.