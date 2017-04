Un callejero mordió a una inspectora

Según se informó ayer, la agente municipal se apellidaría Molina y la mordida la sufrió en una pierna. La dentellada no fue de gran magnitud, pero la afectada tuvo que ser atendida médicamente y recibió la vacuna antitetánica de rigor en estas situaciones.

En el momento del ataque del perro, la inspectora iba acompañada por una colega, que no sufrió ninguna agresión.

Con este caso, son cuatro los episodios de personas mordidas por perros que lleva registrados en 2017 el Municipio, en cuya Dirección de Zoonosis se reciben las denuncias pertinentes. Se supone que deben haber más casas en la ciudad, pero estos son los únicos de los que hay constancia en la repartición pública.

Además, hay radicadas cinco denuncias por situaciones de maltrato de animales, las que son investigadas para ver si corresponde aplicar actas de infracción.

Los perros sueltos, cuando logran ser sujetados, son transportados hasta la guardería canina, donde, sin embargo, ya casi no hay espacio para más ejemplares. Son unos 400 los canes albergados en la actualidad. Si los tenedores de mascotas no asumen más las responsabilidades que les competen y dejan de abandonar perros, llegará el momento en que no habrá lugar donde retenerlos.

En la comuna están haciendo grandes esfuerzos para controlar la población canina y para ello gasta muchos recursos en las esterilizaciones masivas.