Al respecto del suceso, Gastón contó en diálogo con LM Cipolletti que fue este martes alrededor de las dos de la madrugada cuando la gente que se había acercado para ver la gran conjunción planetaria de Júpiter y Saturno ya retornaba a sus hogares. Tentados por el silencio y la tranquilidad, ambos fotógrafos decidieron quedarse unos minutos más para continuar retratando el cielo nocturno. Sin embargo, no sabían que ese tiempo extra se iba a convertir en una experiencia tan maravillosa como intrigante.

"Estábamos mirando al Sureste y le pedí a mi colega que apagara las luces porque venía un auto, que es lo que hacemos siempre en esas situaciones por precaución. Vimos un resplandor impresionante, parecía que venía por el camino al estacionamiento. Ella me decía que era una camioneta, pero estaba cada vez más alto", relató.

Ovni en Roca Gastón Márquez

Sin pensarlo mucho, Gastón prendió el láser verde, que se utiliza para encuadrar fotos nocturnas, y -como si supiera que estaba siendo observado- el objeto realizó un "barrido" hacia el lugar en el que se encontraban, frenó, volvió a hacer otro "barrido" y desapareció en el cielo hacia el Oeste. Como si fuera poco, en esos cuatro minutos más apasionantes de su vida, alcanzó a realizar varios disparos con su cámara, inmortalizando la misteriosa luz.

"Las fotos muestran el recorrido de la luz, ya que era mucho más pequeña", aseguró Gastón.

Luego de captar las imágenes, el neuquino envió todo el material a Antonio Martín Carrillo, doctor en astrofísica de la Universidad de Dublín, en Irlanda; a Jorgelina Álvarez, pionera de la astrofotografía en la Antártida; y a Denis Martínez, astrónomo aficionado, quien actualmente reside en el balneario Las Grutas, para que realicen las investigaciones pertinentes.

Captaron a un ovni en el cielo valletano

La luz estuvo dando vueltas por el lugar entre 3 y 4 minutos, después desapareció.

"Consideramos que es un ovni por entender que sobrevoló la zona y desconocer de qué se trata. Que lo llamemos ovni no tiene vinculación con seres de otra dimensión o extraterrestres, simplemente con un objeto volador no identificado. Sabemos que no era un drone por la potencia de la luz ni un satélite o una estrella fugaz. Además, cuando desapareció seguíamos viendo destellos en el cielo", detalló.

Por su parte, Gastón aseguró que en este momento están buscando gente que también haya visto el objeto y tengan fotografías o videos del mismo para aportar. "Queremos investigarlo, saber quiénes lo vieron y dónde", concluyó.

Lo cierto es que fueron muchas las personas que también experimentaron el avistaje y decidieron compartir sus pruebas a través de las redes sociales. Algunos desde General Roca, otros desde Neuquén capital y Cutral Co y unos pocos desde Mendoza. Para realizar un aporte fílmico o fotográfico escribir al mail marquez_gaston@hotmail.com.

La opinión de un especialista

En diálogo con este medio, el astrónomo aficionado Denis Martínez comentó que recibió las fotografías tomadas por Gastón y que en este momento no pueden definir con precisión qué es la intensa luz que se vio en el cielo valletano, por lo que continúa siendo un misterioo. "Estamos viendo si hay registros de algún reingreso a la atmósfera de restos de basura especial", agregó.