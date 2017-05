Un adolescente recibió dos puñaladas por socorrer a una mujer que era atacada 

El hecho ocurrió en la medianoche en la esquina de Dante Alighieri y Falucho, cuando dos jóvenes golpearon brutalmente a una mujer para robarle la cartera. Según relató Florencia (25) a LM Cipolletti, ella volvía a su casa caminando cuando dos jóvenes en bicicleta la redujeron.

“Uno de ellos se bajó y se puso contra un árbol. Pensé que estaba haciendo pis, y me crucé de vereda. Cuando estaba en frente, corrieron, me agarraron por atrás, me tiraron al piso y uno me golpeaba la cabeza con algo para sacarme la cartera. Sólo pude gritar para pedir auxilio, y ahí salió Dylan de una de las casas para socorrerme”, relató con emoción.

El adolescente enfrentó a los dos ladrones e intentó recuperar la cartera. Los corrió media cuadra, y uno de ellos lo apuñaló dos veces provocándole heridas en la espalda y en el abdomen. Una de las cuchilladas fue profunda, por lo que deberá permanecer en observación aunque no presenta riesgo de vida.

“Cuando nos llevaban al hospital, me contó que conocía a mi hermanito. Él es una persona muy chiquita, pero fue muy valiente lo que hizo. No pensé que alguien iba a intervenir. Fue muy valiente, y me siento culpable de todo lo que le pasó”, expresó Florencia. Por la mañana iba a volver a visitarlo al hospital.