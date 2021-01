Los senderos son ideales para caminar, correr o andar en bicicleta. La sombra de los árboles está garantizada, aunque hay algunos sectores en la parte externa en los que pega el sol. Se recomienda llevar repelente de mosquitos y agua para mantenerse hidratados.

TURISMO - PARQUE AGRESTE - FINAL

Es importante recordar que la zona no está habilitada como balneario y que no cuenta con servicio de guardavidas. Por eso, se aconseja no meterse al agua y vigilar a los niños pequeños que puedan tentarse con un chapuzón. Tampoco está permitido usar el espacio para acampar, y está prohibido iniciar fogatas.

El Parque Agreste es un punto ideal para conectarse con la naturaleza a través de la actividad física. Por eso, no se recomienda el lugar para aquellos que quieran compartir un asado o bañarse en las aguas del río. Es preferible llevar buen calzado para caminar y un picnic para disfrutar en un alto en el camino.

Las cámaras de LMNeuquén recorrieron este y otros espacios turísticos que quedan a escasos kilómetros de la ciudad. Los balnearios del Limay, este parque cordillerano y los lagos cercanos se dejarán ver como parte de esta propuesta de videos.