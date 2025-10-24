Tras un año de su desaparición, refuerzan la búsqueda de Walter Ceballos en Roca

La Fiscalía Nº2 ordenó un rastrillaje en Defensa Catini en el Barrio Fiske Menuco. La madre de Walter teme lo peor sobre el destino de su hijo.

A casi un año de su desaparición, la Fiscalía Nº2 ordenó los rastrillajes en la zona de Defensa Catini, al norte del barrio Fiske Menuco.

La Policía de Río Negro realizó un amplio rastrillaje en General Roca este viernes en el marco de la investigación por la desaparición de Walter Matías Ceballos , un vecino de 40 años que fue visto por última vez en noviembre de 2024 .

A casi un año de su desaparición, la Fiscalía Nº2 ordenó los rastrillajes en la zona de Defensa Catini , al norte del barrio Fiske Menuco de la localidad rionegrina. El despliegue contó con la participación de efectivos del Cuerpo de Investigación Judicial , junto al personal de unidades de orden público dependientes de la Regional, la Brigada Rural y la División de Canes .

Los agentes trabajaron en un sector previamente delimitado con el objetivo de cubrir cada área de manera minuciosa. La intervención incluyó el despliegue de recursos logísticos para rastrillar la totalidad de la zona y cubrir el terreno en búsqueda de movimientos de tierra o elementos de interés . El operativo tuvo lugar en una zona de bardas , ya que el sector residencial se ubica al sur del barrio de Fiske Menuco.

Un operativo sin resultados positivos

Fuentes oficiales informaron que el operativo concluyó sin resultados positivos, aunque aseguraron que la búsqueda se mantendrá activa con nuevas diligencias previstas para los próximos días. El caso de Ceballos continúa siendo un caso intrigante para la región, mientras Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras se analizan las últimas pistas.

policia roca La búsqueda se concentró en la zona Norte del Barrio Fiske Menuco.

El dolor de una madre que espera a su hijo hace un año

La madre de Walter Matías Ceballos piensa lo peor sobre el destino de su hijo. “Mi presentimiento es que lo mataron y lo sepultaron del barrio Fiske Menuco para arriba” expresó a medios locales en mayo pasado.

La falta de respuestas de la Fiscalía de Río Negro, el lento avance de la investigación y los rastrillajes realizados por la Policía de Río Negro sin resultados positivos, constituyen un dolor constante en una madre que necesita saber lo que pasó con su hijo.

ceballos Se desconoce el paradero de Walter Ceballos desde noviembre de 2024.

“No pude cerrar el duelo, todos los días me pregunto dónde lo dejaron” indicó la mujer. Además, la familia de Ceballos expresó que siente que la Justicia no hizo lo suficiente para dar con el paradero de Walter.

La falta de recursos como dificultad para el acceso a la Justicia

“Si hubiese tenido plata, hubiese pagado para que lo busquen. Muchas veces siento que la Justicia no está haciendo nada” expresó la madre de Ceballos visiblemente afectada. La mujer apuntó a la falta de recursos como una dificultad para el acceso a la justicia.

busqueda walter roca El operativo culminó sin resultados positivos.

La desaparición de Walter Matías Ceballos se remonta a noviembre del año pasado, cuando perdió contacto con su entorno familiar. Desde entonces, las búsquedas policiales se concentraron en diferentes áreas rurales y urbanas de General Roca.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Unidad Regional II, que dispusieron la presencia de personal capacitado en búsqueda terrestre y canes adiestrados. A lo largo de la jornada se realizaron varios recorridos guiados y excavaciones puntuales, aunque no se hallaron rastros del hombre desaparecido.

Pese a las dimensiones de los rastrillajes y la persistencia del personal policial para dar con el paradero de Ceballos, el operativo concluyó sin arrojar novedad. Sin embargo, la Policía de Río Negro ya planifica nuevas diligencias para los próximos días con el objetivo de mantener activa la investigación.