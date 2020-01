En su video, titulado "I'm coming out", la joven holandesa sorprendió a todos al contar que nació "en el cuerpo equivocado" y que desde que tiene uso de razón siempre se consideró a sí misma como una mujer.

"Yo usaba ropa de niña, jugaba con muñecas y estaba convencida de que era una mujer. A los 8 años ya comencé a vestirme como una niña. En la escuela muchos compañeros no pudieron aceptarlo y fue difícil. A los 19 años, cuando ya tenía mi cuenta de YouTube, hice la transición por completo. Tiempo después mi mamá me contó que ella siempre creyó que yo era una nena y cuando estaba embarazada de mí no quiso saber el sexo, porque sabía que era una nena", relató Nikkie.

Embed

A su vez, la influencer comentó que contar "su verdad" era algo que iba a hacer en algún momento de su carrera, pero que siempre quiso hacerlo a su tiempo y bajo sus propios términos, ya que se trataba de su identidad. Sin embargo, confesó que "personas" la chantajearon con contar su historia a la prensa, por lo que tomó la decisión de hacerlo público.

Finalmente, Nikkie recordó a sus seguidores que ella sigue siendo la misma persona de siempre y que la razón por la cual no contó su historia antes fue porque quería ganarse sus méritos por sus habilidades y no por ser transgénero. "Construí un imperio en diez año por ser yo misma, por ser Nikkie, por ser una mujer. Yo soy yo", agregó.

Finalmente, comentó: "Espero que el hecho de que yo este aquí, liberándome, los inspire a hacer lo mismo, a vivir su vida tal y como ustedes quieren y tal como se la merecen".

Embed

LEÉ MÁS

Conocé a Femigangsta, la influencer zapalina que es furor en las redes