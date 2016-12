Tras la protesta, garantizan puestos laborales en Cultura

El intendente Aníbal Tortoriello lamentó que por una “desinformación” de la coordinación de Cultura se haya generado tanto malestar. Aseguró que “nunca se puso en tela de juicio la continuidad laboral de los docentes y talleristas” de la Casa de la Música y el Centro de Artes Visuales, y ayer aseguró: “Pueden quedarse tranquilos”.

Garantizó así sus puestos de trabajo, después de una extensa reunión que mantuvo con el titular del gremio Sitramuci, Omar Meza, docentes y padres preocupados, mientras afuera del edificio municipal una enérgica y ruidosa, pero a su vez pacífica, protesta se robaba el protagonismo, en apoyo al reclamo de los profesores.

Por un momento, los manifestantes cortaron la calle Yrigoyen y pensaron hacer un escrache al director de Cultura Miguel Ángel Barcos; y al ritmo de los bombos, vociferaron: “La Cultura es un derecho”.

En diálogo con LM Cipolletti, el jefe comunal aseveró que desde hace veinte días venía trabajando con el sindicato para que los profesores y talleristas brinden actividades durante la temporada de verano; y que en eso se encontraban cuando se armó un “teléfono descompuesto” que primero generó alarma, pero que finalmente fue aclarado.

Aunque los contratos se renuevan cada seis meses, Tortoriello indicó que el plantel en actividad podrá volver a trabajar con normalidad, en marzo del año próximo; y mientras dure el verano, dijo que se barajan otras actividades culturales. A tal efecto, los profesores y talleristas pueden acercar su propuesta a la mesa de diálogo que ya está abierta.

“Lamento la preocupación que tuvieron y el mensaje que les llegó, pero nunca fue nuestra intención desafectarlos de sus puestos laborales”, afirmó el intendente.

Meza, más tranquilo, consideró que no puede volver a ocurrir algo así, mucho menos si el disparador es un malentendido. “El intendente tendrá que tomar cartas en el asunto, porque dos coordinadoras -de la Casa de la Música y del Centro Municipal de Artes Visuales- no pueden desautorizarlo de la manera vergonzosa que lo hicieron. Él verá qué hacer, yo creo que no pueden seguir adelante”, opinó planteando lisa y llanamente el apartamiento de las funcionarias.

Tortoriello aseguró que la coordinación de Cultura “hoy no hablará más con el personal de temas vinculados a Recursos Humanos”; y adelantó que pedirá un informe para saber quién y por qué cerró el jueves pasado la Casa de la Música, cuando los trabajadores iban a realizar una asamblea.

En paralelo, Mesa dijo que hará una presentación ante la Junta Interna para que evalúe el desempeño de estas funcionarias. “La continuidad laboral de los compañeros hoy está asegurada, pero alguien tiene que ponerlas en su lugar”, concluyó el dirigente gremial.

Fin de año

El Frente Sindical exige un bono

En el Frente Sindical apuestan a la negociación por el bono de fin de año. Quieren $2000 para las fiestas. Autoridades municipales confirmaron que se reunirán, pero no largaron prenda sobre si harán un ofrecimiento monetario.